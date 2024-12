Como Rickson Gracie: saiba identificar sinais precoces de Parkinson

Sintomas vêm antes do diagnóstico

Algumas manifestações do Parkinson podem acontecer de três a cinco anos antes de um diagnóstico final — o que os especialistas chamam de sintomas pré-motores: redução da capacidade olfatória (hiposmia), constipação, depressão, alterações do sono.

Quando tais sintomas aparecem isoladamente, eles são considerados inespecíficos. Mas se a eles se somam o tremor antes inexistente, a lentificação do caminhar, do vestir-se, do entrar e sair do carro, dirigir ou digitar, é sinal de que uma investigação é urgente.

O especialista treinado para tratar a doença de Parkinson é o neurologista, mas o clínico geral e o geriatra também podem avaliar.

Como é a consulta?

Se você chegar com essas queixas ao consultório, o médico levantará seu histórico de saúde e fará exame físico minucioso para identificar rigidez, tremor, mudança na letra, perda do olfato, entre outros sintomas.