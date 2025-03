Obesidade e diabetes: entenda a relação entre essas doenças tão comuns

Explicando de um modo bem simplificado, a insulina é como uma "chave" que abre a porta das células para a entrada do açúcar —que é usado por elas como combustível. Em pessoas com sobrepeso ou obesidade, o excesso de gordura provoca uma inflamação no organismo que interfere no funcionamento adequado desse hormônio, explica Renato Zilli, endocrinologista, do Hospital Sírio Libanês.

O pâncreas então passa a produzir mais insulina para controlar a glicemia, ficando sobrecarregado. E, como a capacidade da insulina em levar a glicose para as células está comprometida, uma hora o pâncreas não consegue mais fabricar hormônio suficiente para dar conta do recado. Assim, o nível de açúcar no sangue fica constantemente elevado —quadro considerado diabetes quando o valor da glicemia em jejum fica acima de 126 mg/dL.

O grande perigo disso é que a glicemia alta é tóxica para o organismo e, em médio e longo prazo, pode prejudicar as veias e artérias, o coração, os olhos, os rins, o fígado e os nervos, aumentando o risco de complicações sérias (como infarto, cegueira, falência renal, amputações) e morte precoce, afirma Débora Mello, especialista em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

O que gera os problemas?

A atividade física regular ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue Imagem: Getty Images

A obesidade é uma condição complexa, provocada por inúmeros fatores. Mas algumas causas do excesso de peso também têm relação íntima com o diabetes tipo 2, conforme explicou o médico Natan Chehter, clínico geral e geriatra do Hospital Estadual Mário Covas: