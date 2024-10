Existe exercício para Parkinson? Como proteger o cérebro se movimentando

Um estudo recente, realizado pelas universidades federais do Rio Grande do Norte, a UFRN, e do Paraná, UFPR, em colaboração com instituições de saúde do Reino Unido, trouxe novas perspectivas sobre os benefícios do ciclismo para a saúde cerebral.

Publicada em 2 de outubro no periódico Plos One, a pesquisa analisou como a prática de pedalar pode reconfigurar a atividade cerebral, trazendo esperanças para pessoas que enfrentam doenças graves, como Parkinson e Alzheimer.

Solução pode estar na bicicleta