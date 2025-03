Bebeu demais e teve dor de barriga? Entenda por que isso acontece

O Carnaval veio com tudo, mas suas consequências ao corpo podem durar. Além dos sintomas clássicos da ressaca, como dor de cabeça, náusea, mal-estar, o exagero no consumo do álcool também pode causar diarreia.

Apesar de ser associado à ressaca, esse impacto da bebedeira no intestino não tem relação com o fígado. A explicação, como você pode imaginar, está no intestino.

O álcool começa a ser absorvido assim que ele chega ao estômago, e esse processo de absorção termina no intestino delgado. Em seguida, o fígado metaboliza o álcool que tem no sangue.