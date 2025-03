Jogador do Red Bull: como é feito processo para confirmar morte encefálica

Outros órgãos podem continuar funcionando. Como não há atividade cerebral, o coração está batendo e o corpo respirando com a ajuda de aparelhos, e esta é uma situação que só será mantida artificialmente.

Como é o processo para confirmação

É feito por etapas. O procedimento só começa quando o paciente está em coma não perceptivo (que não responde a estímulos), tem ausência de reatividade acima da medula espinhal e apneia persistente (incapacidade de coordenar movimentos respiratórios).

De acordo com resolução do Conselho Federal de Medicina, a pessoa também deve apresentar todos os seguintes pré-requisitos: presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível; ausência de fatores tratáveis que confundiriam o diagnóstico; tratamento e observação no hospital pelo período mínimo de seis horas; temperatura corporal superior a 35ºC; e saturação arterial de acordo com critérios estabelecidos pela resolução.

Legislação brasileira estabelece que o protocolo tem que ser feito por dois médicos, com um intervalo mínimo de uma hora. Eles avaliam, por meio do exame físico, as funções cerebrais. Além dos exames clínicos que testam reflexos do tronco encefálico, como reação das pupilas, que devem ser realizados por esses dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia, para confirmar a sua incapacidade de manter a respiração de maneira independente.

Outro exame é necessários dentro do protocolo. O paciente ainda passa por uma avaliação complementar que assegure a ausência de atividade cerebral cortical, ausência do metabolismo ou ausência de fluxo sanguíneo cerebral, como a angiografia cerebral, o eletroencefalograma, o doppler transcraniano ou a cintilografia.