Mãe se queima feio após lavar garrafinha de água da filha; como limpar?

Uma australiana se queimou ao tentar esterilizar a garrafinha de água da filha, na Austrália. Segundo um relato publicado em fevereiro no site Kidspot, ela aqueceu a água em uma chaleira e, em seguida, preencheu a garrafa de modelo squeeze com o líquido quente.

Ao fechar parcialmente a tampa, sem apertá-la completamente, ela colocou a garrafa na bancada. Ao entrar em contato com a superfície, a garrafa expeliu um jato de água escaldante pelo canudo, atingindo o pescoço da mulher. Com dificuldades para respirar, a australiana foi levada de ambulância ao hospital, onde foi diagnosticada com queimaduras de segundo grau.

Apesar do acidente, ela não culpa a marca da garrafa, reconhecendo que não seguiu as instruções do manual, que orientava a higiene correta do produto.