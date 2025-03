'Todos pareciam mentir para mim': ela perdeu memória após bater a cabeça

Ele acredita que o caso de Débora Spinelli pode ser uma epilepsia que não estava bem controlada. As epilepsias do lobo temporal, que é uma região do cérebro, são fundamentais para a formação de novas memórias.

"Na hora que você tem um trauma de crânio suficientemente severo, como foi o caso de Débora, é natural que haja lapsos." Com relação à recuperação, Marco disse que não dá para precisar se voltarão todas as memórias ou não. "É algo muito particular e vai depender do organismo dela", enfatiza.

O médico lembra que nestes casos não existe um medicamento específico para recuperar a memória. O próprio corpo que vai responder e recuperar essa lacuna.

Spinelli explica que os casos de transtorno de memória, pelo menos no consultório de psiquiatria, são por ansiedade, depressão e por problemas de sono.

Muitas pessoas chegam na consulta e dizem: tenho um avô, tenho um pai que teve Alzheimer e eu estou tendo também. Isso não é verdade. A pessoa está com uma péssima higiene de sono e não tem um sono reparador. Pode estar muita ansiosa, às vezes, até deprimida. Isso tudo atrapalha o processamento de memória.

Marco Antonio Spinelli, psiquiatra

Nestes casos, quando a perda de memória e os esquecimentos são constantes, é sempre importante procurar ajuda médica e passar por clínico geral, psiquiatra e neurologista para chegar a um diagnóstico preciso.