Urucum combate inflamação e pode ajudar quem tem gordura no fígado

Pergunto se esse efeito 3-em-1 não poderia proteger órgãos além do fígado, igualmente castigados pela obesidade e pela inflamação que essa doença provoca. "Não é improvável", responde o professor. "Mas, no momento, sabemos o que pode acontecer com o fígado de quem usa o extrato e o que descobrimos já é bom."

Menos tóxico para nós e para o ambiente

Apesar de o urucum estar presente à mesa e ser usado como corante em diversos produtos, de remédios a cosméticos, os pesquisadores da Unicamp acharam por bem submeter o extrato a testes toxicológicos. "Ele é seguro, não provocou qualquer alteração das enzimas hepáticas que indicariam uma intoxicação", garante o professor.

Vale ressaltar que, no caso, os bioativos do urucum foram extraídos por meio de gás carbônico supercrítico. E, aqui, cabe uma explicação: as sementinhas do fruto guardam a sete chaves esses componentes ativos dentro de camadas de gordura que tanto os protegem como os tornam indisponíveis. "Para liberá-los e produzir extratos, o jeito clássico era usar solventes", conta Maróstica. Dois problemas: esses solventes terminavam jogados no meio ambiente e também iam parar um pouco no produto final. Logo, dentro da gente.

Com a tecnologia do gás carbônico supercrítico, estudada na Unicamp e empregada pela Rubian, é diferente. Esse gás que existe no ar que respiramos é aquecido em torno de 30ºC e, com uma tremenda pressão, vai removendo as camadas lipídicas das sementes do urucum. É um processo limpo, ou seja, que não deixa resíduos tóxicos no ambiente. E o extrato sai puríssimo, com uma qualidade bem maior, de acordo com os cientistas — o que ajuda na proteção do fígado e da nossa saúde como um todo.