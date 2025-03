Jogador do Palmeiras sofre racismo no Paraguai, chora e cobra: 'Foi crime'

Luighi, atacante do Palmeiras, foi alvo de racismo durante o jogo contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, pela Libertadores sub-20, no Paraguai. A partida foi disputada no estádio Ghunter Vogel, na cidade de San Lorenzo.

O que aconteceu

Figueiredo e Luighi foram alvos de ataques. O primeiro deles viu um torcedor — que estava com uma criança no colo — imitar um macaco em sua direção enquanto passava pela lateral do campo.

Luighi levou uma cusparada, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas. Ele desabafou na entrevista após o jogo e se revoltou com a falta de uma pergunta sobre o episódio. A entrevista foi feita por um prestador de serviço da transmissão oficial da Conmebol, que é instruído protocolarmente a perguntar sobre o jogo, segundo apurou o UOL. O atleta voltou a ir aos prantos.