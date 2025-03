O que são as terras raras? Minérios são cobiçados por Trump

Uma vez retirado da terra, o material deve passar por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas que às vezes envolvem ácidos.

São raras mesmo?

Na verdade, são bastante abundantes no planeta.

Em 2024, o Centro Geológico dos Estados Unidos estimou que haveria mais de 110 milhões de toneladas no mundo.

Mais de um terço dessas reservas estão na China, com 44 milhões de toneladas. Em seguida, vem Vietnã (22), Brasil (21), Rússia (10) e Índia (7).

"Quanto mais aumenta a demanda por essas matérias-primas, mais as pessoas as procuram e as encontram. O problema está mais na relação entre o custo de extração e o preço de mercado", analisa John Seaman, pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI).