Enigma: por que reduzir os triglicérides não parece proteger o coração?

Quando você pega pessoas que já têm doença coronária e que estão tomando estatinas para baixar o colesterol, se os seus níveis de triglicérides continuam altos, a probabilidade de terem um novo infarto é 40% maior do que se essa gordura estivesse em níveis adequados, mesmo com o LDL — vulgo colesterol ruim — completamente controlado.

"No entanto, mostrar que níveis de triglicérides altos aumentam o risco cardiovascular é uma coisa. Provar que diminuir essa gordura no sangue afasta a ameaça de alguém morrer do coração ou até mesmo de ter um AVC são outros quinhentos", afirma o cardiologista Raul Dias dos Santos."Contra toda a lógica, nenhum tratamento para reduzir os triglicérides fez cair esse risco. Fica no ar o enigma: por quê?"

A frustração dos cardiologistas

Pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), onde também dirige a Unidade de Lípides do InCor (Instituto do Coração), Raul Santos conta que já se tentou de tudo, de prescrever fibratos — medicamentos específicos para baixar os triglicérides — a indicar óleo de peixe, rico em ácidos graxos ômega-3, que parece ter um efeito benéfico nesse contexto.

"Só que, acompanhando pacientes tratados para baixar os triglicérides e afastando todos os outros fatores de risco que poderiam nos confundir, como o tabagismo, o fato é que eles continuam tendo problemas cardiovasculares do mesmo jeito", conta o médico.

Inconformado, Raul Santos se juntou a colegas da Dinamarca, dos Estados Unidos e da Holanda, apontados entre os maiores especialistas em dislipidemias do mundo, procurando decifrar esse enigma. O resultado é um artigo recém-publicado no respeitado European Heart Journal . O texto propõe duas mudanças na maneira como são feitos os estudos sobre o tema para a Cardiologia sair desse impasse.