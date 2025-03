Conselho vai habilitar dentista a fazer cirurgia plástica no rosto

Mas não deve abarcar todos os procedimentos. E em alguns casos, será condicionada a uma adaptação de estrutura nos consultórios dentários.

"A nova habilitação é uma evolução", disse Miyake a VivaBem, em relação à autorização concedida em 2019 para harmonização orofacial. E só sairá agora porque, segundo o dirigente, foram necessários anos de estudos e experimentações.

O conselho nunca duvidou da capacidade do cirurgião-dentista nesta área. Mas, ao autorizar qualquer procedimento, temos de ter cuidado. Após muita pesquisa, temos tranquilidade hoje em dizer que determinados procedimentos estéticos atualmente vetados podem, sim, ser realizados pela classe com segurança. Claudio Miyake, presidente do CFO

Miyake, no entanto, não quis antecipar quais as primeiras habilitações a serem liberadas nem a data da publicação do aval. "Será o mais breve possível", declarou.

Licença é comemorada pelos profissionais

O aval é uma demanda dos profissionais, que desde 2019 passaram a atuar fortemente no segmento da estética.