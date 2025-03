Adultos podem tomar vacina contra o HPV? Até qual idade?

Para as mulheres, também é recomendada a realização de triagem para câncer cérvicouterino (o teste HPV-DNA detecta cepas de alto risco) e de papanicolau. Esses exames detectam alterações nas células do colo do útero, permitindo tratamento antes do desenvolvimento do câncer. Este último exame deve ser feito anualmente por mulheres entre 25 e 59 anos e, após dois resultados normais seguidos, a cada três anos.

A infecção pelo HPV, na maioria dos casos, é assintomática.

*Com informações de reportagem publicada em 17/11/2023.