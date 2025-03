Demência e Alzheimer não são a mesma coisa: veja diferenças e sintomas

Muitas pessoas, incluindo profissionais de saúde, chamam todos os quadros de demência de Alzheimer. No entanto, embora os termos tenham relação, eles não significam a mesma coisa.

Qual a diferença?

Demência é um termo guarda-chuva usado para descrever um conjunto de quadros causados por várias doenças que, com o passar do tempo, provocam danos ao cérebro, levando, assim, à deterioração da função cognitiva.

Já o Alzheimer é um tipo específico de demência, a mais comum, responsável por cerca de 60% a 70% de todos os casos de demência.

No Brasil, 8,5% da população com mais de 60 anos convive com as demências, o que representa 2,71 milhões de casos. Os dados são do Relatório Nacional sobre a Demência, divulgados em setembro do ano passado pelo Ministério da Saúde.

Até 2050, com o envelhecimento crescente da população, a projeção é que 5,6 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com demência no país.