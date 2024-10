Substância extraída da gema é promissora no tratamento de gripe e Parkinson

A substância foi geralmente bem tolerada, e não foram observados eventos adversos graves, não graves ou suspeitos associados à PEA (em doses de até 1.200 mg/dia por 365 dias). A metanálise incluiu 12 estudos clínicos, dos quais três foram duplo-cegos e controlados por placebo, dois controlados por terapias padrão e sete estudos abertos. A pesquisa incluiu ensaios entre 2010 e 2014 e foi realizada em bases de dados como PubMed, Google Scholar e Cochrane.

Os resultados indicam que a PEA promove uma redução progressiva e significativa da intensidade da dor em comparação com os grupos controle. Os pacientes tratados com PEA alcançaram um alívio mais rápido e duradouro da dor e nenhum evento adverso (grave ou leve) foi registrado em qualquer um dos 12 estudos analisados. A PEA foi considerada bem tolerada, sem indução de tolerância ao longo do tratamento, mesmo em doses de até 1200 mg/dia por 60 dias.

Os estudos incluídos na metanálise mostraram resultados favoráveis com o uso da PEA no tratamento da dor crônica e inflamação, em diferentes condições, incluindo dor ciática, fibromialgia, dor lombar crônica, neuropatia induzida por quimioterapia, síndrome do túnel do carpo, dor inflamatória na articulação temporomandibular (ATM) e osteoartrite. A PEA também se mostrou segura, com efeitos adversos mínimos relatados e alta tolerabilidade, mesmo em pacientes com outras condições crônicas.

Efeitos neuroprotetores

Os efeitos neuroprotetores da Palmitoiletanolamida (PEA) foram investigados em diversas condições neurológicas, incluindo doenças progressivas e danos neurológicos agudos.

Em um estudo com pacientes com Doença de Parkinson, os resultados mostraram uma redução significativa e progressiva nos sintomas motores e não motores, o que sugere que a PEA pode ter um impacto importante na modulação da progressão dos sintomas da doença, oferecendo alívio adicional para os pacientes.