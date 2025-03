Filho de Virginia com bronquiolite: SUS terá vacina contra vírus causador

Isso é ainda mais importante nos pequenos. Eles têm as vias aéreas com um calibre pequeno e ficam mais estreitas por causa da inflamação dos bronquíolos. Nesses casos, pode haver um esforço respiratório com que o corpo das crianças não está preparado para lidar. Fique de olho em alguns sinais: chiado, dificuldade para respirar ou falta de ar semelhante a asma indicam gravidade.

Sintomas similares aos de um resfriado comum e podem durar de três a 15 dias. No início, costuma ocorrer obstrução nasal, coriza e tosse. Pode haver febre ou não. Entre o terceiro e o quinto dias, ocorre um aumento na produção de secreção nas vias aéreas. Isso dificulta a entrada e a saída do ar, causando o chiado e o cansaço para respirar. É nessa fase que os sintomas se diferenciam. Em casos mais graves, o apetite diminui e a criança pode ficar prostrada, desidratada, com sonolência e baixa oxigenação do sangue.

Novidades no SUS

Dois medicamentos recém-aprovados. No dia 13/2, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) do SUS recomendou a incorporação de duas novas tecnologias contra o VSR no sistema público de saúde: o anticorpo monoclonal nirsevimabe e uma vacina para gestantes. Com a aprovação, o assunto segue para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, que irá publicar a decisão final no DOU (Diário Oficial da União). Ainda não há uma data para a divulgação nem para o início da distribuição nas unidades de saúde.

Estudos apresentados mostram que a vacina pode evitar 28 mil internações anuais. Combinada à aplicação do nirsevibame, a estratégia poderá proteger cerca de 2 milhões de bebês nos primeiros meses de vida, os mais vulneráveis a complicações.

Como é a vacina? Já disponível na rede privada, o imunizante que será incorporado ao SUS é o Abrysvo, da farmacêutica Pfizer. Ao ser imunizada, a mãe passa seus anticorpos ao bebê dentro do útero, de modo que ele já nasce protegido. No Brasil, a vacina —aplicada em apenas uma dose— pode ser dada entre a 24ª e a 36ª semana de gestação. Para fazer efeito, porém, a imunização deve ocorrer no mínimo duas semanas antes do parto.