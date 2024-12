Rickson Gracie: 'O Parkinson virou meu irmão, e a morte não é um problema'

MMA E ESPETÁCULO

"Meu irmão [Rorion] teve a ideia de criar um circo de lutas, trazendo a ideia do vale-tudo. Mas o UFC evoluiu para se transformar mais em entretenimento que arte marcial. A coisa ficou muito acelerada e violenta.

As regras são feitas para haver mais socos, chutes e violência do que o próprio vale-tudo, que, por ter mais tempo, fica mais inteligente e estratégico.

Sempre me preparei mais para ser um artista marcial do que um 'entertainer'.

A influência da internet está desumanizando as pessoas, que estão mais no virtual do que no presente. O MMA traz você para o momento.

Os jovens hoje se esquecem de cumprimentar com a mão, de olhar no olho. Estão sempre no virtual. O MMA pode fazer você voltar a sentir."