Este sintoma de Alzheimer pode ser percebido no banho; faça o teste

Enquanto estiver no banho, tente sentir a fragrância do sabonete, xampu ou condicionador. Se não for tão fácil detectar odores, pode ser sinal de menos regeneração ou reparação de células do corpo. A função olfativa é diminuída, de forma precoce, em doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer.

Um estudo publicado em fevereiro de 2023 na revista Neurology, por exemplo, constatou que pessoas que apresentaram comprometimento cognitivo tinham mais dificuldade em identificar odores do que aqueles sem essa condição.

Por outro lado, uma melhor capacidade de identificar cheiros está relacionada a uma diminuição mais demorada do volume cerebral, especialmente nas áreas frontal e temporal, que são essenciais para o raciocínio e a memória.