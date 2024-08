Reviravolta: Mangá de Deadpool anuncia sua continuação de forma genial

Após o choque, um texto num muro avisava que a "segunda temporada" de "Deadpool Samurai" seria lançada. Ou seja, os autores criaram um mangá falso para anunciar a continuação do quadrinho japonês do personagem da Marvel. Deadpool é conhecido por brincar com outras histórias e por saber que está dentro de um filme e de uma história em quadrinhos. A versão em mangá "Deadpool Samurai" (lançada no Brasil pela Panini) segue o mesmo caminho, e já promoveu até um encontro do personagem com o All Might de "My Hero Academia".

Anime "The Shiunji Family Children" Imagem: Divulgação/Doga Kobo

Revelada a primeira arte do polêmico anime de "The Shiunji Family Children", que será exibido em 2025 com produção do Doga Kobo (estúdio de "Oshi no Ko"). A história é controversa: sete irmãos ricos descobrem que eles não são parentes de sangue, e então alguns sentimentos começam a surgir.

A indústria de animes sofreu um baque esta semana: alguns episódios de séries inéditas foram vazados na internet, ainda que em qualidade baixa. Entre os vazamentos estão 6 episódios de "DanDaDan", alguns de "Terminator Zero", e todos os episódios do primeiro cour de "Ranma ½". Tirando o anime do Exterminador do Futuro, que sai agora em agosto, todos os outros são lançamentos de outubro. Ainda não se sabe de onde veio o vazamento, mas muitos suspeitam pelas marcações de tela que surgiu de algum estúdio de dublagem da Ásia.

A Netflix colocou mais 43 episódios dublados de "Boruto: Naruto Next Generation", totalizando 136 episódios. Ainda falta bastante, afinal o anime terminou com 293 episódios.