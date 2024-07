'Deadpool & Wolverine' é reunião de amigos que patina sem sair do lugar

Deadpool e Wolverine se preparam para a briga! Imagem: Marvel

Mesmo com o filme trabalhando contra eles, Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão afiados e justificam a parceria. Apesar do caos narrativo, o retorno do Wolverine realmente funciona, com o ator claramente revigorado para retomar o personagem - físico trincado incluso. Enquanto Reynolds faz com eficiência seu feijão com arroz, é para Jackman, ainda interpretando o X-Man como se estivesse num western de Sergio Leone, que nossa atenção sempre converge.

Ver a dupla trocando impropérios como Jack Lemmon e Walther Matthau quase compensa alguns pecadilhos perpetrados por "Deadpool & Wolverine". A máscara emblemática do mutante, por exemplo, elegante e misteriosa nas HQs, é um trambolho que não funciona em um mundo tridimensional. A "entrevista" para os Vingadores que abre o filme simplesmente não faz sentido na linha narrativa. E o clímax é, na falta de uma palavra melhor, anticlimático.

Para o filme que supostamente daria novo fôlego para a Marvel, é pouco. Muito pouco. As aventuras anteriores do Deadpool funcionam - em especial a primeira - porque sua irreverência frenética e a constante quebra da quarta parede costuravam uma estrutura de ação clara e coerente. Ao contrário do novo filme, havia objetivos mais precisos, personagens melhor desenhados e uma trama que fazia sentido. O novo filme deve faturar horrores, mas não vai deixar um legado. O cinema, como a vida, é feito de escolhas.

Ryan Reynolds, Hugh Jackman e o diretor Shawn Levy no set de 'Deadpool & Wolverine' Imagem: Marvel

Curiosamente, a Marvel não fez de "Deadpool & Wolverine" uma vitrine para o futuro do estúdio e nem o usa como trincheira para trazer os X-Men a seu universo compartilhado. Essa reunião de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, 15 anos depois de "X-Men Origens: Wolverine", é uma homenagem aos filmes com o selo Marvel da primeira década dos anos 2000 que pavimentaram o caminho para a predominância dos super-heróis hoje.