Morte e traição: o que esperar da 7ª temporada de 'My Hero Academia'?

Star and Stripe de "My Hero Academia" Imagem: Reprodução/Bones

Star and Stripe foi convocada pelo próprio All Might, que reconhece as dificuldades dos heróis japoneses e pede ajuda externa. Infelizmente sua chegada no anime desperta também o interesse de Tomura Shigaraki, que vê ali uma oportunidade para All For One roubar a individualidade dela, a New Order.

O poder New Order faz com que Star and Stripe consiga mudar as propriedades de uma área ao redor. Ela pode, por exemplo, criar uma área fechada e usar sua individualidade para extinguir o oxigênio do espaço. Infelizmente só é permitido promover duas mudanças por vez.

Não daremos spoilers, mas diremos que o arco da Star and Stripe é consideravelmente curto, até para os padrões de "My Hero Academia".

Revelação do Traidor da Turma 1-A

Outro momento muito esperado pelos fãs é a revelação do traidor da turma 1-A. Desde a primeira temporada, a Liga dos Vilões tem informações privilegiadas sobre os passos dos heróis adolescentes e mesmo do corpo docente da U.A.. No decorrer da trama Kohei Horikoshi soltou algumas pistas sobre quem seria o personagem dedo-duro, e a revelação vem somente agora, às vésperas da batalha final.