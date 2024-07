Personagem brasileira do anime 'NareNare' conquista a internet

BABYMETAL, o grupo japonês de kawaii metal, vai se apresentar no Knotfest. Para conferir mais informações, confira aqui.

Foi lançado o livro "Animês no Brasil: História e Influência Cultural e Econômica" escrito pela jornalista Sandra Monte (do livro "A Presença do Animê na TV Brasileira") e produzido pela editora Laços. O livro está disponível nas livrarias Comix, Livraria Fonomag, Livraria Sol e Anime Jump e nos respectivos sites.

Príncipe Idiota de "Level E" Imagem: Divulgação/Studio Pierrot

Recomendação de anime da semana: "Level E". Conta a história de um estudante que vai morar no interior, mas ao entrar no dormitório vazio ele dá de cara com um rapaz cabeludo. Este ser se apresenta como um alienígena, e a partir daí as coisas vão ficar muito estranhas.

"Level E" é o mangá que Yoshihiro Togashi fez antes de começar a publicar "Hunter x Hunter", e aqui o gênero é de comédia/suspense. Não só o protagonista gosta de atormentar psicologicamente os humanos, mas o personagem também gosta de brincar com o espectador da série.

Pode não ser um anime para todos, mas muitos vão se divertir com a maluquice desse príncipe idiota que é o protagonista. "Level E" tem 13 episódios e está disponível no Anime Onegai, tanto com legenda quanto com dublagem.