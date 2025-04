Fluminense faz jogo decisivo e cheio de significado

O Fluminense de Renato Gaúcho pode se tornar o líder do campeonato Brasileiro se vencer o Vitória no Maracanã nesse domingo de Páscoa.

Se conseguir o resultado, supera o Flamengo em pontos e se torna líder do Brasileirão. Pode parecer pouco dado que faltam 33 rodadas para o fim do campeonato, mas eu diria que o significado é poderoso.

O Fluminense viveu um 2024 de malogros. Depois de todas as glórias e de todo o êxtase de 2023, o time conheceu o abismo. Quase foi rebaixado, rompeu com Diniz, aquele que levou o time ao título da Libertadores, e trouxe Mano. Um ano no qual brigar para não cair foi o máximo que o time conseguiu. Não caiu, mas passou um ano inteiro jogando de forma sofrível.