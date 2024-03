Primavera 2024: 6 animes para ficar de olho nessa temporada

Agora é hora de agradar os fãs de delinquentes e porradaria franca. Haruka é um adolescente que gosta de enfrentar pessoas mais fortes, e recentemente ele se matriculou no instituto Fuurin, um colégio só com jovens problemáticos. Ou seja, em vez de ir atrás de um bom resultado no ENEM teremos Haruka em busca de se tornar o rei dos delinquentes da escola.

O mangá de "WIND BREAKER" começou a ser publicado no Japão em 2021 e logo chamou a atenção do público com sua trama cheia de ação. O título foi até licenciado para o Brasil pela Panini antes mesmo da estreia do anime! A animação ficará sob responsabilidade da CloverWorks, que pode tanto apresentar algo incrível como um anime mediano.

"WIND BREAKER" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Go! Go! Loser Ranger"

Nesta paródia de "Power Rangers" o mundo foi salvo pelo grupo Dragon Keepers, e eles se tornaram os heróis da humanidade. Os vilões sobreviventes agora são usados como figurantes em histórias exaltando esses guerreiros, mas isso vai durar pouco, pois o protagonista é um desses ex-capangas que, cansado dessas humilhações semanais, arquiteta um plano para destruir os Dragon Keeper e revelar os quão horríveis eles são de verdade.