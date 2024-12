Mercado: Galo responde Palmeiras, fico no Corinthians e técnicos em alta

... e renovação encaminhada. O clube está muito perto de ampliar o contrato do lateral Victor Luís. Em fim de vínculo, o atleta tem quase tudo acertado para renovar por mais duas temporadas.

Pausa momentânea. Renato Gaúcho não acertará com nenhum clube por agora. O treinador publicou uma nota nas redes sociais agradecendo as conversas com Santos e Vasco, mas afirmou que é "momento de descansar". Ele deixou o Grêmio ao final do Brasileirão.

Everson, do Atlético-MG, deve renovar com o clube Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Um deve ficar, outro sai. O Atlético-MG deve renovar o contrato de Everson e se despediu de Mariano. O goleiro, procurado pelo Bahia, avançou nas conversas com o clube para ampliar o vínculo que vai até o final de 2025. Já o lateral, em fim de contrato, foi liberado pela diretoria e se despediu.

Bigode renova, mas... O atacante teve contrato com o Santos renovado até dezembro de 2025. Isso, no entanto, não é sinal de permanência. A ampliação do vínculo era um gatilho no antigo acordo, que previa renovação automática em caso de acesso à Série A. O atleta vive momento de indefinição no Peixe e só deve saber se fica ou sai quando o novo treinador for anunciado.

Promessa liberada e cobiçada. O São Paulo liberou Caio Matheus para procurar outro clube. Revelado em Cotia, o jogador tem quatro clubes interessados no seu futebol: dois do Brasil e dois do exterior.