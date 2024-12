Ex-Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira é anunciado por clube da Premier League

Antes de chegar no time da Inglaterra, Vitor Pereira estava no Al Shabab, da Arábia Saudita, desde fevereiro deste ano. O técnico ainda tem passagens por Flamengo, Corinthians, Porto, Fenerbahce, entre outros.

Em 2022, Vítor Pereira levou o Corinthians à decisão da Copa do Brasil, mas deixou a equipe no final do ano, alegando problemas familiares. No começo de 2023, o treinador assumiu o Flamengo e foi demitido poucos meses depois, em abril.

Inclusive, Vitor chegou a trabalhar brevemente com João Gomes no Flamengo, entretanto, o volante foi negociado com o próprio Wolverhampton pouco depois o português assumir a equipe.