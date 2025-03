Roma x Athletic Bilbao Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Liga Europa - 06/03

✅ Paulo Dybala com +0.5 chutes no alvo

✅ Maroan Sannadi com +0.5 chutes no alvo

Qual o racional por trás desse palpite? Dybala é um dos principais nomes ofensivos da Roma e tem uma média de 1.36 chutes no alvo a cada 90 minutos jogados. Ele é um dos batedores de pênaltis e de faltas do time, o que facilita para chutar no alvo.

Já Sannadi é recém-contratado pelo Bilbao. Desde que chegou e assumiu o centro do ataque do time basco, deu mais de 0.5 chutes ao alvo em todos os jogos, exceto na derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

A odd dessa múltipla é de 3.25 na bet365. Toque no botão abaixo para pegá-la agora mesmo!

🎯 Roma: Vence 1º Tempo, tem mais chutes no gol e mais escanteios — odd de 7.00 na Superbet

Ainda na lógica de apostas múltiplas, encontramos uma combinação poderosa na Superbet e com odd de 7.00. Ela envolve estatísticas particulares do time da Roma: