Atlético encaminha renovação de contrato com goleiro Everson, alvo do Bahia

Aos 34 anos, Everson acumula 261 partidas pelo clube mineiro e sete títulos: quatro mineiros (2021, 22, 23 e 24), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022). No Brasileirão, inclusive, Everson é responsável pelos três melhores desempenhos defensivos da história do time, desde 2007, quando a competição passou a ser disputada no formato atual de pontos corridos com 20 clubes.

O goleiro chegou ao Atlético em 2020, após deixar o Santos. Entre altos e baixos no Galo, o jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Recentemente, o arqueiro lesionou o dedo mínimo da mão esquerda e precisou se afastar, mas já voltou para os jogos.