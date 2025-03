Conmebol promete medidas disciplinares e diz avaliar outras ações após racismo contra o Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores sub-20 e lidera o Grupo C, com seis pontos. A equipe ainda tem mais um compromisso, contra o Independiente del Valle-EQU, no domingo, a partir das 19 horas (de Brasília).

Federação Paulista de Futebol repudia atos racistas na Libertadores sub-20

A Federação Paulista de Futebol (FPF) também se manifestou sobre a situação e lamentou o ocorrido. A entidade pediu punição para os atos. Confira o comunicado.

"É com profunda tristeza e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a notícia de mais um caso de racismo envolvendo o atleta Luighi, do Palmeiras, em jogo válido pela Libertadores Sub-20, no Paraguai. Este novo episódio, marcado também pelas lágrimas e indignação de Luighi ao conceder entrevista pós-jogo, não pode passar impune. A FPF se solidariza com o jogador, seus companheiros de equipe e o Palmeiras, reafirmando sua posição intransigente contra o racismo no futebol e na sociedade.

A Paulista de Futebol vem a público reiterar a necessidade de que medidas duras sejam tomadas contra esta triste e criminosa prática, punindo de forma rigorosa o torcedor que cometeu tal ato.



O futebol não pode tolerar mais que casos como este sejam tratados de forma corriqueira. Pelo contrário: é fundamental que combatamos diariamente esta prática e que as pessoas que cometam tais crimes sejam afastadas de qualquer contato com o esporte.