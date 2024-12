Diretoria do Atlético-MG oficializa a dispensa do lateral-direito Mariano

A diretoria do Atlético-MG continua dando sequência ao processo de reformulação no elenco para a temporada 2025 e, nesta quinta-feira, anunciou a saída de mais um jogador do grupo: o lateral-direito Mariano.

O jogador, de 38 anos, aumenta a lista de dispensa que o clube já começou a fazer. Os atacantes Alan Kardec e Vargas também não tiveram seus vínculos renovados.

Em seu site oficial, a equipe mineira fez uma postagem com a foto do jogador e a inscrição "Obrigado Mariano". Esta é a segunda passagem do atleta pela agremiação. Com oito títulos conquistados, ele acumulou 184 partidas, marcou um gol e deu 15 assistências.