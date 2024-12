Willian Bigode vai ficar no Santos? Entenda por que o contrato foi renovado

O destino de Willian só deve ser definido com a chegada do novo treinador. A alta cúpula corre em busca do substituto de Fábio Carille, mas está encontrando dificuldades no mercado.

Bigode está com 38 anos e disputou 39 partidas ao longo de 2024, sendo 14 como titular. Neste período, somou sete bolas na rede e um passe para tento.

Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.