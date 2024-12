Fluminense busca 'pacotão de reforços' no Palmeiras para 2025

O Fluminense iniciou seu planejamento para 2025 mirando um pacotão de reforços no Palmeiras.

O que aconteceu

O primeiro movimento do Flu foi uma sondagem por Rony. O Tricolor das Laranjeiras sabe que o atacante está na lista de negociáveis do Alviverde, mas desistiu de apresentar proposta no momento pelo custo elevado da negociação.

Gabriel Menino também está no radar. Mano Menezes gosta muito do futebol do meio-campista, que também está entre os negociáveis, e acredita que consegue convencer o jogador a defender o Tricolor carioca. O estafe do atleta não gosta da ideia de Menino ser "moeda de troca" e não cogita uma negociação neste molde no momento.