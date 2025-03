Alto número de bets mostra que a demanda e a procura existem, avalia Régis Dudena

Em agosto de 2023, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) recebeu 114 pedidos de licenças, mas ao final do ano, 70 empresas conseguiram ter a permissão para continuar operando no país, e segundo Régis, este corte já estabeleceu quais empresas cumpriam as exigências do governo.

- Na regulação, na hora que a gente escolheu os critérios, a gente se preocupou menos de se ia ter muito ou pouca. A gente se preocupou mais em garantir proteção ao apostador e garantir proteção econômica.

Número grande de pedidos pela licença

O secretário ainda avaliou o grande número de sites legais para atuar no Brasil. O número hoje passa dos 200 e pode seguir aumentando, conforme os pedidos que ainda chegam à SPA.

- Pessoalmente, eu tinha um número menor, achava que a gente tinha subido o sarrafo a tal ponto que afastaria mais empresas de cumprir as exigências que nós impusemos. Então, em geral, eu acho que nós tivemos um número bastante grande, se a gente pensar em países bem estabelecidos, o número de apostas, o número de casas de apostas é bem mais reduzido. Mas o que a gente vê é que, em outras jurisdições mais estabelecidas, você tem tipos de casas de apostas muito diferentes. Ainda que, olhando como regulatório, né, pensando do ponto de vista do direito regulatório propriamente dito, eu acho que a tendência é com o tempo haver algum grau de consolidação dessas empresas. Eu acho que, principalmente se a gente pensar que cada marca, cada autorização dá direito a três marcas, e nós temos hoje muitas empresas atuando com uma única marca, eu acho possível com o tempo haver uma consolidação, mas isso enfim, o tempo vai dizer. - esclarece o secretário.

Cassinos físicos continuam ilegais

Outro ponto destacado por Régis Dudena, é sobre as diferenças entre as apostas de quota fixa online e os cassinos físicos, o que leva a confusão de muitos apostadores. Além de ser um nicho diferente para as casas de apostas que hoje operam legalmente no Brasil.