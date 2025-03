Boston River x Bahia Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Libertadores 2025

🎯 1º Tempo: Bahia com +0.5 gol — odd de 1.84 na F12

O Bahia é o grande favorito a se classificar nessa eliminatória e, inclusive, a ganhar os dois jogos. Por isso, acreditamos no palpite de que o Esquadrão de Aço vai marcar pelo menos 1 gol no primeiro tempo do jogo.

Se este palpite de Boston River x Bahia for bem-sucedido, a F12 paga odd de 1.84 para o apostador. Ou seja, uma aposta de R$30 resultaria em um retorno de R$55,20.

Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18

🎯 Luciano Rodriguez a marcar a qualquer momento — odd de 3.10 na Bet365

Luciano Rodriguez é, até o momento, o principal artilheiro do Bahia na temporada. O craque marcou até aqui 6 gols em 7 partidas no ano, se aproveitando do fato de ser o foco do ataque da equipe.