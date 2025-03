Bahia acomodou-se com empate no Uruguai e terá de decidir na Fonte Nova

O Bahia mandou no jogo contra o Boston River, no estádio Centenário vazio e com número de torcedores equilibrado entre soteropolitanos e uruguaios. Chegou a 82% de posse de bola nos primeiros vinte minutos, terminou com 63% e com um misero chute no alvo. De Jean Lucas, fora da área, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Em espanhol, arame liso se diz alambre sin espino

Ou cable liso, que também serve para explicar uma equipe que cerca, cerca, cerca e não agride.