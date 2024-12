São Paulo libera promessa para negociar saída; quatro clubes fazem proposta

O São Paulo avisou ao estafe do jovem atacante Caio Matheus, conhecido como Caiobinha, que ele não faz mais parte dos planos do clube.

O que aconteceu

O Tricolor liberou o jogador para negociar sua saída. Ele não é esperado na reapresentação após o final do ano.

O estafe do jogador já se movimenta no mercado e fala em quatro propostas. Seriam dois clubes do Brasil e dois do exterior.