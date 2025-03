Muita posse, pouco chute: Bahia domina, mas empata fora na pré-Libertadores

Na segunda etapa, o River voltou melhor, mas foi a equipe brasileira que comandou novamente. Os donos da casa até marcaram um gol, mas acabou anulado por impedimento. O Boston River pouco saiu de seu lado do campo, enquanto o Bahia tocou muito a bola, mas não chutou a gol. Ainda que Ceni tenha feito as cinco alterações, não conseguiu abrir o placar.

Classificação e jogos Libertadores

O duelo foi marcado também por nenhum cartão aplicado pela arbitragem. O paraguaio Juan Benítez anotou poucas faltas durante o confronto, sendo 11 cometidas pelo Boston River e sete pelo Bahia.

O próximo jogo entre as equipes será na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília). A partida será na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova. Antes do duelo pela Libertadores, o Tricolor enfrenta o Jacuipense no domingo, às 18h, pela semifinal do Campeonato Baiano.