Corinthians sonda lateral-esquerdo e meia no exterior para reforçar elenco

No PSV, Mauro Júnior atuou ao lado de André Ramalho, hoje zagueiro do Corinthians. Eles foram campeões juntos do campeonato holandês de 2023/24. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo UOL.

Santiago Rodríguez seria um caso mais complicado. Destaque do New York City, o jogador de 24 anos possui contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2027 e seria um investimento considerado alto. Além do Timão, o Cruzeiro também consultou a situação do jogador.

Na última temporada nos EUA, o uruguaio, que também costuma atuar como ponta-esquerda, disputou 32 partidas, marcou 12 gols e distribuiu seis assistências.