Romero aceita renovação automática e fica no Corinthians até fim de 2025

Com a renovação, o salário do atacante chegará a quase R$ 1 milhão mensal. Atualmente, o jogador recebe cerca de R$ 870 mil mensais, somando salário CLT (Consolidações das Leis Trabalhistas) e direitos de imagem. A informação foi publicada pelo colunista Samir Carvalho.

Vale lembrar que a renovação automática estava prevista no contrato do atacante, que cumpriu as metas estipuladas na cláusula de desempenho nesta temporada.