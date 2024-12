Vasco encaminha renovação de contrato com o lateral Victor Luís

O Vasco encaminhou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Victor Luís, de 31 anos.

As partes alinharam as conversas nos últimos dias e se aproximaram de um acordo, que deverá prolongar o vínculo do atleta por mais dois anos. Victor Luís tem contrato com o Cruzmaltino apenas até o final deste ano.

O lateral-esquerdo chegou ao Vasco em fevereiro, mas só foi ganhar as primeiras oportunidades em junho. Reserva de Lucas Piton, Luís atuou em 13 jogos na temporada, marcou um gol e deu uma assistência.