Renato Gaúcho descarta trabalho em Santos e Vasco: 'Momento de descansar'

O treinador está livre desde que saiu do Grêmio. Ídolo do clube, ele não teve seu contrato renovado para a próxima temporada.

Quero agradecer às diretorias do Vasco e do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Renato Gaúcho, nas redes sociais