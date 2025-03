Jogadores do Palmeiras manifestam apoio a Luighi após caso de racismo no Paraguai

O meio-campista Mauricio também escreveu: "Estamos contigo, irmão. Te amo", em seu story no Instagram.

Rony, que jogava com Luighi no Palmeiras até o último mês, também se manifestou: "Com o racismo, tem de ser tolerância zero. Racismo é crime. Essas pessoas têm de ser punidas, presas. Dizer ao Luighi que estamos juntos, vamos brigar para que isso acabe o mais rápido possível", disse em vídeo no Instagram

Diversos outros jogadores do elenco republicaram em seus perfis a nota de repúdio do Palmeiras. No comunicado, o clube prometeu ir "até as últimas instâncias" cobrar punição aos envolvidos no episódio, classificado como "repugnante".

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído, passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, também à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu uma cusparada. O atacante foi flagrado chorando no banco de reservas e na entrevista pós-jogo.