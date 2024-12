Dudu cancela homenagens que receberia do Palmeiras e de organizada

Aqui vale lembrar que Mancha Verde e Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, são inimigas declaradas e foram protagonistas de uma emboscada que virou caso de polícia após a morte de um cruzeirense.

Ele também recusará a homenagem que receberia na semana que vem na Academia de Futebol. Esse evento tinha sido combinado diretamente entre jogador e seu empresário com a diretoria do Palmeiras, mas também será cancelado pela vontade do atleta.

O Verdão alega que não poderia ter feito uma despedida antes disso, pela falta de um acordo para uma rescisão amigável até então e pelo caráter decisivo das partidas na reta final do Brasileirão.

Segundo contam pessoas próximas a Dudu, a ideia ao recusar as homenagens é que ele continue a sua vida normalmente e que possa seguir carreira depois de sofrer muito com a turbulenta saída do Verdão. Ele não esconde as mágoas pela forma como o processo foi conduzido, mas quer esquecer tudo isso para poder recomeçar.

Seu recomeço será no Cruzeiro. Apesar da crise do meio do ano, quando o atleta chegou a ser anunciado antes mesmo de assinar o contrato, as arestas foram aparadas e a paz pode ser selada definitivamente em anúncio ainda este ano.

OPINIÃO DO COLUNISTA: TODO MUNDO ERROU

O texto acima não traz nenhuma opinião e apenas relata a versão de todos os lados envolvidos. A partir daqui, no entanto, deixo a minha opinião: TODO MUNDO errou.