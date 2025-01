7 brasileiros que já podem assinar 'gratuitamente' com seu time para julho

Imagem: Daniel Castro/Eurasia Sport Images/Getty Images

Nome bem frequente nas convocações da seleção no ano passado, o lateral perdeu espaço no Porto depois da virada de temporada e atualmente se recupera de uma lesão que minou ainda mais suas chances de recuperar espaço na equipe portuguesa. Por tudo isso, Wendell dificilmente terá um longo futuro no estádio do Dragão. O que o São Paulo, principal interessado na contratação do brasileiro, tenta é convencer o Porto a admitir esse cenário e permitir a saída do jogador já nesta janela.

CARLOS VINÍCIUS

Atacante, 29 anos, Fulham (ING)

Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Um daqueles nomes cujo retorno ao Brasil é especulado semestralmente, o "Vinícius da Pose" já foi apontado como possível reforço de, pelo menos, Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Red Bull Bragantino. No momento, os rumores sobre o futuro do centroavante estão mais friozinhos por aqui. Mas eles devem esquentar novamente logo mais. Afinal, o camisa 12 do Fulham só foi a campo por míseros três minutos nesta temporada da Premier League e têm chances quase que inexistentes de descolar um novo contrato na Inglaterra.

THIAGO MENDES

Volante, 32 anos, Al-Rayyan (QAT)