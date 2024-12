Agora melhor do mundo, Vini Jr. pode ter aumento de R$ 5 mi por mês no Real

Vencedor da eleição da Fifa de melhor jogador do mundo em 2024, Vinícius Júnior pode acabar sendo premiado pelo Real Madrid com um aumento superior a R$ 5 milhões por mês no seu salário.

O clube espanhol já iniciou as conversas com o atacante brasileiro para renovar seu contrato (o atual vence em 2027). E, caso um novo vínculo seja firmado, ele será acompanhado por um belo reajuste no faturamento do jogador.

A expectativa é que, dado o protagonismo na conquista da última Liga dos Campeões da Europa e o sucesso nos prêmios individuais da última temporada, a equipe merengue ofereça a Vini um salário similar ao de Kylian Mbappé, a peça mais cara do elenco.