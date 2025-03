Por onde andam 7 ex-São Paulo que estão 'sumidos' no exterior?

Neste terceiro capítulo, mostramos hoje o que andam fazendo da vida sete jogadores que passaram recentemente pelo São Paulo e hoje estão "perdidos no mundo"... Ou melhor, que estavam, já que encontramos todos eles.

LUCAS PRATTO

Atacante, 36 anos, Olimpia (PAR)

Um dos principais jogadores estrangeiros que atuaram no futebol brasileiro na década passada, o centroavante argentino fez muito sucesso no Atlético-MG e foi contratado a peso de ouro pelo São Paulo. Só que Pratto não conseguiu repetir no Morumbi a mesma trajetória que havia trilhado no Mineirão. Sete anos depois de ir embora do país onde viveu os melhores dias da sua carreira, o camisa 9 cumpre atualmente a segunda temporada pelo Olimpia. Na primeira, conseguiu fazer só cinco gols. Agora, é reserva de Derlis González, que também passou pelo Brasil (esteve no Santos em 2018 e 2019).

JAMES RODRÍGUEZ

Meia, 33 anos, León (MEX)

Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em menos de dois meses jogando no México, o craque da seleção colombiana já igualou o número de gols (dois) e assistências (quatro) do ano que passou vestindo a camisa do São Paulo. Quem está aproveitando muito bem a ótima fase de James Rodríguez é o León. O time é a grande atração deste começo de temporada da Liga MX, não perdeu nas nove primeiras rodadas da competição e, até o início da rodada deste fim de semana, tinha três pontos de vantagem para o América-MEX, vice líder.