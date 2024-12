Flamengo fecha 2024 com a 4ª melhor defesa do mundo; confira o ranking

Os egípcios registraram média de 0,56 tento sofrido por partida, pouco melhor que o 0,67 do Zenit São Petersburgo, segundo colocado. Vale lembrar, no entanto, que a equipe russa está proibida de disputar competições europeias, o que diminui bastante o nível técnico dos seus adversários.

A única potência do Velho Continente com performance defensiva superior à do Flamengo é a Inter de Milão, número três do mundo, com 0,68 gol por jogo. O Arsenal é outro time do topo da pirâmide europeia que também aparece no top 10.

As melhores defesas de 2024

1 - Al Ahly (EGI): 0,56 gol sofrido por jogo

2 - Zenit São Petersburgo (RUS): 0,67 gol sofrido por jogo

3 - Inter de Milão (ITA): 0,68 gol sofrido por jogo

4 - Flamengo (BRA): 0,70 gol sofrido por jogo

5 - Huracán (ARG): 0,72 gol sofrido por jogo

6 - Arsenal (ING): 0,73 gol sofrido por jogo

7 - River Plate (ARG): 0,77 gol sofrido por jogo

8 - Athletic Bilbao (ESP): 0,78 gol sofrido por jogo

9 - Pyramids (EGI): 0,79 gol sofrido por jogo

10 - Vélez Sarsfield (ARG): 0,80 gol sofrido por jogo

12 - Palmeiras (BRA): 0,84 gol sofrido por jogo

14 - Botafogo (BRA): 0,87 gol sofrido por jogo