Champions: Por que PSG anda tão empolgado com seu 'time pobre'?

O adversário do PSG na segunda rodada dos mata-matas decisivos é nada menos que o Liverpool, o dono da melhor campanha da fase de liga do torneio continental e também líder do campeonato nacional de maior nível técnico do planeta, a Premier League inglesa.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Francês

Só elogios

No começo da semana, o presidente Nasser Al-Khelaifi, responsável pela administração da pesada injeção de recursos feita pelo governo do Qatar, admitiu que "foi um erro" montar um elenco cheio de estrelas.

Mesmo com Messi, Mbappé e cia, o PSG não conseguiu realizar o sonho de vencer pela primeira vez a Champions -o máximo que conseguiu foi o vice-campeonato da temporada 2019/20.

O time atual, apesar de bem menos estrelado, tem obtido alguns resultados bem positivos. Além de manter a hegemonia no Campeonato Francês (lidera a competição com 13 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, segundo colocado), já conseguiu nesta temporada derrotar o Manchester City e aplicou um 10 a 0 sobre o Best no placar combinado na primeira rodada dos playoffs finais da Liga dos Campeões.

A empolgação é tamanha que o técnico Luis Enrique, que já se sagrou campeão europeu à frente de um Barcelona que tinha Messi, Neymar e Luis Suárez, classificou recentemente seu trabalho atual no PSG como o melhor da sua carreira.