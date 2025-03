Feliz com venda, Barça tem prejuízo de pelo menos R$ 120 mi com Vitor Roque

No entanto, o clube catalão conseguiu uma autorização especial da Fifa, que se sobrepôs à regulação vigente na Espanha, para destravar esse impasse e completar o negócio.

A saída de Vitor Roque representa um desafogo anual de 3,5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões), segundo o site "Capology", especialista no assunto, na folha salarial do Barcelona, valor que pode ser reinvestido na renovação de contratos de jogadores que já estão no elenco ou na chegada de novas peças para a próxima temporada.

Além disso, os espanhóis também trabalham com a possibilidade de receber no futuro um adicional de até 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões) do Palmeiras por cláusulas de desempenho e de faturar 20% do valor total de uma eventual revenda de Vitor Roque feita pelo time brasileiro.

Já pode estrear

Mesmo que ainda nem tenha sido apresentado oficial, Vitor Roque já tem condições legais de estrear pelo Palmeiras. Seu nome apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está devidamente regularizado para atuar no Campeonato Paulista.

Após passar sufoco na fase de grupos e conseguir a classificação apenas na última rodada, o atual tricampeão estadual visita o São Bernardo, hoje, a partir das 20h30 (de Brasília), em confronto eliminatório que vale vaga nas semifinais.