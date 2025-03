Corinthians enfrenta técnico com 16 jogos na carreira e invicto desde 2023

Enquanto o Corinthians é treinado por um veterano do banco de reservas, que já disputava e vencia Copa Libertadores da América na década de 1990, seu adversário na terceira e última rodada da fase preliminar do torneio continental tem um técnico que ainda não completou nem 20 partidas na carreira.

A partida desta noite, no Equador, que abre o mata-mata decisivo, será apenas a 17ª aparição de Segundo Castillo no comando do Barcelona de Guaiaquil, primeiro e único time em que trabalhou nessa função.

O ex-volante, que chegou a jogar na Premier League (Everton e Wolverhampton) e disputou a Copa do Mundo-2006 pela seleção equatoriana, tem só 42 anos, idade mais do que suficiente para ser filho do treinador adversário de hoje, o argentino Ramón Díaz (65).